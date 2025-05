Roma: sospesa la licenza di una agenzia scommesse e sanzionata sala VLT

A seguito di una vasta operazione della Polizia di Roma, è stata sospesa la licenza di una sala scommesse della capitale a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

È stata svolta un’ attività multilevel, sviluppatasi nei quartieri romani di Città Giardino, Talenti, Conca d’oro e nel comune di Monterotondo.

Il supporto del personale specializzato della Polizia Locale di Roma Capitale e di Monterotondo, nonché dell’ASL e dell’Ispettorato del lavoro, ha consentito poi di rilevare, nell’ambito di mirati controlli, gravi violazioni della normativa igienico-sanitaria e sulla sicurezza sul lavoro. Motivi per i quali, per due ristoranti ed una sala scommesse, è scattata la sospensione dell’attività. È stato sanzionato anche il titolare di un bar per violazione della normativa sulle VLT installate.

