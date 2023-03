Roma, slot accese fuori orario. Tar sospende la sanzione accessoria

Il presidente della Seconda Sezione del Tar Lazio ha sospeso la sanzione accessoria che Roma Capitale aveva emesso nei confronti di una sala bingo che – come aveva evidenziato un controllo – non aveva spento le slot nelle fasce orarie previste. L’amministrazione capitolina aveva disposto lo spegnimento delle slot per 5 giorni. La sala – assista dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe – ha fatto leva suo notevoli danni economici che un simile provvedimento può causare. Il presidente della Sezione quindi, dopo aver valutato i contrapposti interessi in gioco, ha ritenuto che ” si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi, differendo l’esecuzione del predetto provvedimento impugnato sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 29 marzo 2023, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”. La richiesta di sospensiva verrà quindi discussa nuovamente a fine mese, di fronte all’intero collegio della Seconda Sezione e in pieno contraddittorio con Roma Capitale. P

