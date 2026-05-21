Roma: slot accese fuori orario consentito, sanzionati i titolari delle attività

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma hanno effettuato dei controlli nella capitale. In particolare, i militari del 5° Nucleo operativo metropolitano hanno svolto un intervento presso due

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Roma hanno effettuato dei controlli nella capitale. In particolare, i militari del 5° Nucleo operativo metropolitano hanno svolto un intervento presso due società di ristorazione dotate di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. Le forze dell’ordine hanno rilevato che le slot machine erano accese al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla normativa vigente in materia.

I titolari delle due attività sono stati sanzionati per la violazione riscontrata.

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