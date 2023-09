Roma, sequestrata sala Vlt che consentiva l’accesso ai minori

Nel corso di controlli degli agenti della Polizia di Stato della Squadra Operativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma, nel quartiere Prenestino, ed in particolare sulla via Palmiro

Nel corso di controlli degli agenti della Polizia di Stato della Squadra Operativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma, nel quartiere Prenestino, ed in particolare sulla via Palmiro Togliatti, è stata sequestrata preventivamente una sala VLT in quanto, incurante delle prescrizioni imposte in licenza, il titolare operava in assenza dell’adozione delle misure di sorvegliabilitá necessarie. Nel locale, infatti, potevano accedere, e quindi partecipare al gioco, anche minorenni. Il sequestro si è reso necessario anche perché il titolare della sala era stato già segnalato per comportamenti omissivi e abuso di licenza. E’ stata informata la magistratura.

PressGiochi