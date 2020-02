L’incontro sull’azzardopatia, patologia da gioco d’azzardo compulsivo, in programma per il 26 febbraio al Nuovo Cinema Aquila, è stato rimandato a data da destinarsi a seguito della pubblicazione della circolare del Ministero dell’Istruzione, nella quale sono state sospese le uscite didattiche degli studenti, per evitare il diffondersi del Covid-19 (Coronavirus).

