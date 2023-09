Roma: furto in una sala slot, rubati 2mila euro

Armati di arnesi da scasso e a volto coperto, i rapinatori sono entrati in una slot machine della via Appia.

Un vero e proprio colpo quello messo a segno da una banda criminale nella scorsa notte a Roma. Un gruppo di rapinatori hanno fatto irruzione in una sala slot della via Appia Nuova, in provincia di Roma, approfittando della sua apertura 24 ore su 24. Durante la notte, cinque malviventi sono entrati armati di arnesi da scasso e con il volto coperto, mettendo a segno il colpo e scappando con la refurtiva.

Durante la rapina, i 2 dipendenti che in quel momento stavano lavorando si sono rifugiati nel bagno, chiudendosi a chiave e avvertendo le Forze dell’Ordine. Una volta arrivati sul posto, però, la banda era già fuggita con la refurtiva. I ladri sono infatti riusciti a forzare alcune videolottery, prelevando 2mila euro per poi darsi alla fuga. Le indagini sono tutt’ora in corso e gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza per poter individuare i responsabili della rapina.

PressGiochi