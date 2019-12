Roma. Raggi: “Contro il gioco d’azzardo i nostri ragazzi devono essere sempre più protagonisti”

“In questa vignetta la slot machine si trasforma in un mostro! Ecco quello che abbiamo fatto con il fumetto “Proteggi il cuore di Roma”: tradurre in un linguaggio semplice e diretto argomenti spesso difficili e rendere accessibile ai nostri giovani cittadini non solo il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, ma anche norme che rientrano in altri regolamenti e codici.

In questa vignetta, infatti, abbiamo accesso i riflettori sull’azzardopatia, una malattia complicata da spiegare ai più piccoli, ma che non per questo deve diventare un tabù. Anzi, dobbiamo sempre parlare e coinvolgere i più giovani affinché comprendano quali sono i comportamenti da evitare e quelli da perseguire. In queste settimane stiamo presentando il fumetto in diverse scuole di Roma. Sono convinta che i nostri ragazzi debbano essere sempre più protagonisti della vita della nostra città”.

Lo afferma il sindaco di Roma Virginia Raggi.

PressGiochi