Roma. Nanni (VI Municipio): “Su delibera slot machine, Raggi scopiazza il mio lavoro”

“Mi auguro che oltre a dare il suo contributo per togliere il pedaggio sulla A/24 mi dia una mano per risolvere le altre questioni che sto seguendo come ad esempio quello delle precarie della scuola dell’infanzia e dei nidi alle quali il Comune di Roma non ha dato un euro durante il lockdown. Non è la prima volta che Sindaca e 5 Stelle scopiazzano il mio lavoro ricordo ad esempio anche il copia e incolla fatto con la proposta di delibera sulle slot machine, questo significa che la Raggi e i 5 Stelle fanno quello che faccio io”.

Lo comunica in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio.

PressGiochi