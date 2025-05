Roma-Milan, Ranieri vuole subito rimettersi in gioco per la Champions. I pronostici di Netwin

Dopo il ko a sorpresa contro l’Atalanta, i giallorossi vogliono rimettersi in carreggiata: il quarto posto dista un solo punto e il calendario non aiuta

La 37a giornata rimette sotto pressione la Roma, che deve difendere un piazzamento nelle prime sei e il conseguente accesso all’Europa. I giallorossi occupano al momento la 6a posizione con 63 punti, a una sola lunghezza da Lazio e Juventus (64), ma hanno perso contro l’Atalanta e rischierebbero grosso con un altro ko. Il Bologna (62) infatti incalza ed è già certo dell’Europa League: finire dietro ai felsinei vorrebbe dire “arrendersi” alla Conference, e anche Milan (60) e Fiorentina (59) non sono lontane…

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Roma è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro l’Atalanta, con le polemiche di Ranieri per quel rigore non concesso (che sembrava esserci) e la rete di Sulemana a beffare i giallorossi, che occupano la 6a posizione: 63 punti e –1 dalla Champions, alla vigilia del weekend che comprenderà anche Inter-Lazio.

Di fronte ci sarà un Milan che è reduce dalla sconfitta contro il Bologna nella finale di Coppa Italia e rischia di essere fuori da tutto. Ai rossoneri servirà vincere questa partita per rimanere disperatamente aggrappati all’Europa, che dista tre punti.

IL PUNTO SULLA ROMA

Ranieri ha preso una Roma sull’orlo della zona-retrocessione e ha fatto un autentico capolavoro, tenendola imbattuta per 19 gare e perdendo solo lunedì. I giallorossi, che erano a secco di sconfitte dal 15 dicembre, sono crollati sul 2-1 contro l’Atalanta: una delusione che è stata anche costellata di polemiche, per quel rigore concesso e poi “cancellato” dal Var smentendo il protocollo vigente. Ranieri si è infuriato, perché quel ko rischia di compromettere il suo capolavoro. Ora la classifica è cortissima, dal quarto al nono posto: tutto in gioco tra Juventus (64), Lazio (64), Roma (63), Bologna (62), Milan (60) e Fiorentina (59).

IL PUNTO SUL MILAN

Sergio Conceiçao ha un piede fuori da un Milan che, pur essendosi ripreso in Serie A con quattro vittorie nelle ultime cinque sfide, rischia di non disputare nessuna competizione europea l’anno prossimo. I rossoneri, che sono ottavi con 60 punti a –3 dal sesto posto, devono battere la Roma per concedersi una residua speranza di centrare la top-6 e un’insperata qualificazione in Conference o in Europa League. In caso contrario, potrebbero già definirsi fuori da tutto. Gravissima e drammatica la chance sprecata in Coppa Italia, dov’è arrivato il ko col Bologna. Conceiçao non sarà confermato, via alla rivoluzione estiva.

PROBABILI FORMAZIONI

Nessuno squalificato per Ranieri, che deve però fare a meno di Pellegrini e Dybala: quest’ultimo era in panchina per onor di firma con l’Atalanta. Nella domenica che coinvolgerà tutte le big, i giallorossi confermeranno il 3-5-2: Soulé torna largo a destra, spazio a Pisilli in mezzo. Davanti Shomurodov e Dovbyk.

Di fronte ci sarà un Milan che recupera Leao dalla squalifica ed Emerson Royal dall’infortunio: out solo Bondo e Sottil. Spazio ai titolarissimi e al 3-4-2-1, con Pulisic e il portoghese alle spalle di Gimenez: il messicano è in pole su Jovic. Sulle corsie del centrocampo, Jimenez e Theo: panchina per Walker.

ROMA (3-5-2) – Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Manu Koné, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk.

MILAN (3-4-2-1) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Gimenez.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Milan e Roma si sono affrontati due volte quest’anno, con la vittoria rossonera nei quarti di Coppa Italia (3-1) e il pari dell’andata. L’ultima vittoria giallorossa risale ai quarti della scorsa Europa League: 1-0 capitolino a San Siro e conferma all’Olimpico (2-1). Ranieri e i suoi appaiono favoriti, anche perché il Milan potrebbe accusare il colpo del ko in Coppa Italia: i giocatori sono apparsi svuotati, mentalmente e fisicamente. I tipster di Netwin consigliano di puntare sull’1 quotato a 2.30 e su una gara che vedrà il Gol di entrambe le squadre quotato a 1.57.

