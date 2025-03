Roma: mancato rispetto degli orari consenti ed altre irregolarità in due sale slot

Ancora un servizio interforze in zona Fidene di Roma: sicurezza urbana ed antidegrado il focus dell’attività che ha visto in campo personale della Polizia di Stato del III Distretto Fidene

Ancora un servizio interforze in zona Fidene di Roma: sicurezza urbana ed antidegrado il focus dell’attività che ha visto in campo personale della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Roma Capitale e Asl, con controlli che si sono concentrati in punti strategici della zona, tra Città Giardino, Piazza Sempione, Talenti e Conca d’Oro.

Mancato rispetto degli orari imposti sulla sospensione del gioco e del divieto di fumo in aree chiuse, le irregolarità riscontrate in due sale slot. Il titolare di una di queste è stato altresì denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore di rimuovere lo sportello ATM installato all’interno della sala video lottery.

I controlli messi in campo, avviati in maniera strutturata già da mesi lungo le arterie periferiche della città, proseguiranno costantemente nell’obiettivo di garantire un presidio massimo sia in termini di sicurezza che di decoro urbano.

PressGiochi