Roma, legalità: 22 aprile inaugurazione prima Casa legalità Lazio

Si terrà venerdì 22 aprile alle 11 presso l’Admiral Bingo di Via Prenestina 657 a Roma l’inaugurazione della prima “Casa della Legalità” del Lazio allestita in un punto di Gioco Pubblico. Al taglio del nastro sarà presente il Presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste.

E’ quanto dichiara in una nota il Coordinamento per il Gioco Pubblico nel Lazio “Alleati per la legalità” promosso da: Acadi – Confcommercio, Acmi e Astro (aderenti a Confindustria), Assotabaccai, Donne in Gioco, Egp – Fipe, Fit – Federazione Italiana Tabaccai, Sapar e Sts – Sindacato totoricevitori sportivi.

“Il progetto ‘Casa della Legalità’ – continua la nota – vuole essere uno strumento in più per sostenere la lotta all’illegalità, al malaffare, alla corruzione. Il corner informativo allestito presso l’Admiral Bingo di Via Prenestina servirà per sensibilizzare i cittadini a rivolgersi esclusivamente alle sale che rispettano le norme, per informarli sui rischi del gioco patologico, offrire riferimenti per denunciare violazioni o reati all’interno del proprio ambiente di lavoro, nel quartiere, nella comunità.

Inoltre, per la prima volta in Italia, sarà posizionato all’interno della struttura un nuovo sistema di accesso, già in funzione in altre città europee, dove sarà simulato l’ingresso con la ‘gaming card’: questa modalità consentirà sia di verificare efficacemente l’anagrafe dei clienti sia di segnalare eventuali divieti di accesso, legati alla minore età o al Registro di autoeslusione dei giocatori patologici. Un sistema questo, come altri legati all’uso della tecnologia, che stiamo promuovendo a livello nazionale e regionale attraverso il ‘Manifesto per la cultura del Gioco legale’”.

