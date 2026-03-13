Roma–Eurobet.live, Faelli: “Non solo una sponsorizzazione, ma un progetto per innovare il rapporto con i tifosi”

L’accordo pluriennale tra AS Roma ed Eurobet.live, che diventa nuovo Main Sponsor del club fino alla stagione 2028/2029, punta a sviluppare nuove forme di intrattenimento e coinvolgimento digitale per i tifosi. A commentare la partnership è Andrea Faelli, Amministratore Delegato di Eurobet Italia, che sottolinea come l’intesa vada oltre la semplice visibilità del marchio sulla maglia giallorossa.

“Non si tratta soltanto di associare un brand a una squadra – ha spiegato Faelli – ma di dare vita a un progetto condiviso. La nostra è una partnership a medio-lungo termine e nasce dall’apprezzamento per la professionalità del management della Roma e per la visione strategica che il club sta portando avanti”.

Secondo l’AD di Eurobet Italia, al centro dell’accordo c’è soprattutto l’innovazione digitale e la volontà di rafforzare il rapporto con i tifosi. “Il digitale oggi è pervasivo nella nostra società e naturalmente coinvolge anche lo sport. L’obiettivo è ingaggiare sempre di più la fan base della Roma e gli appassionati di calcio attraverso dati, statistiche, notizie, immagini e video. Sono questi elementi che rendono la passione per il calcio qualcosa di vivo e presente in ogni momento”.

Faelli ha evidenziato inoltre come la collaborazione punti ad ampliare l’esperienza dei tifosi oltre il momento della partita: “Vogliamo contribuire a creare un ecosistema di infotainment e intrattenimento che permetta ai fan di vivere la loro passione non solo durante il match o nel prepartita, ma anche nel tempo libero, con contenuti e informazioni sempre accessibili”.

Infine, il manager ha ricordato che la base del progetto resta la passione che unisce il club e i suoi tifosi: “La passione è ciò che guida le persone e, nel caso della Roma, è un elemento identitario fortissimo. Il nostro obiettivo è accompagnare il club in questo percorso e contribuire a far crescere ulteriormente il coinvolgimento del popolo giallorosso”.

L’accordo prevede che, a partire da questa stagione e fino alla stagione 2028/2029, il brand Eurobet.live compaia sulla maglia della Prima Squadra della Roma come Main Sponsor, segnando l’avvio di una collaborazione strategica tra due realtà accomunate da passione, resilienza e ricerca dell’eccellenza.

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