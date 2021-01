Roma: domani le donne del gioco legale scendono in piazza

Si terrà domani nel primo pomeriggio a Piazza Montecitorio – Roma – la protesta del mondo femminile che rappresenta le donne del settore del gioco legale. Quelle donne che in questi mesi sono senza lavoro a causa delle restrizioni adottate sul settore per contrastare la diffuzione del Covid19.

Le donne scendono in piazza per ribadire i propri diritti in difesa della dignità e del lavoro di chi opera nel settore del gioco pubblico, perché il lavoro non è un gioco!

