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Roma, controlli della GdF nelle sale giochi del litorale: scoperte slot accese oltre l’orario consentito

La Guardia di Finanza ha effettuato una serie di controlli nelle sale giochi e nei centri scommesse di Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa nell’ambito di un piano di verifiche

20 Luglio 2026

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La Guardia di Finanza ha effettuato una serie di controlli nelle sale giochi e nei centri scommesse di Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa nell’ambito di un piano di verifiche predisposto in occasione dell’aumento delle presenze turistiche sul litorale romano.

Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate irregolarità relative all’accensione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento oltre gli orari consentiti. Le violazioni contestate rientrano nell’attività di vigilanza finalizzata ad assicurare il rispetto della normativa che disciplina il settore del gioco lecito.

I controlli hanno riguardato, più in generale, il rispetto delle disposizioni amministrative previste per le attività economiche, con particolare attenzione ai settori maggiormente interessati dall’afflusso stagionale di turisti.

 

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