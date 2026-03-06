Roma: confiscati beni per 5 mln di euro, incluse tre sale scommesse

La Polizia di Stato, tramite personale della Divisione Anticrimine della Questura, ha dato esecuzione al decreto emesso dal locale Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione – con il quale

La Polizia di Stato, tramite personale della Divisione Anticrimine della Questura, ha dato esecuzione al decreto emesso dal locale Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione – con il quale è stata ordinata la confisca di primo grado, di un compendio patrimoniale dal valore di circa 5 milioni di euro, già sottoposto a sequestro con precedente decreto al quale è stata data compiuta esecuzione nel febbraio 2024.

I destinatari del provvedimento di prevenzione, nell’ambito di separato procedimento penale, all’esito di attività d’indagine svolta dalla Polizia di Stato con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Roma – D.D.A., sono emersi quali capi e promotori di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti di vario genere, operante sin dal 2012 nel comune di Roma, in particolare nel quartiere Torrino – Mezzocammino, estesa fino ai comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno e Aprilia (LT). Per tali fatti veniva infatti emessa O.C.C. dal GIP del Tribunale di Roma, eseguita dal personale della locale Squadra Mobile.

Con il precitato decreto l’Autorità Giudiziaria, condividendo le risultanze dell’indagine patrimoniale svolte dalla Divisione Anticrimine e compendiate nella proposta avanzata congiuntamente dal Questore e dal Procuratore della Repubblica di Roma ha, inoltre, riconosciuto l’attuale pericolosità sociale dei preposti irrogando a due soggetti anche la misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di P.S. statuendo, tra le varie prescrizioni, l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Sotto il profilo patrimoniale, il provvedimento ablatorio ha riguardato un notevole compendio patrimoniale dal valore di 5 milioni di euro, composto da 3 società aventi le proprie sedi a Pomezia (RM) ed Ardea (RM), operanti quali sale scommesse; 1 società avente sede a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca, esercente l’attività di rivendita di auto; n. 6 immobili situati a Pomezia (RM) e Roma; diverse autovetture di grossa cilindrata, modelli Mercedes e Audi; nonché le disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti individuati in fase di indagine.

Il procedimento è in corso di svolgimento con facoltà di ricorrere mediante appello avverso il decreto di confisca di 1° grado al fine di garantire il contraddittorio tra le parti.

PressGiochi