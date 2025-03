Roma-Athletic Bilbao, Ranieri prova ad avanzare in Europa League. I pronostici di Netwin

I giallorossi si giocano l’andata in casa e devono fare risultato, per evitare un autentico incubo al San Mames. Di fronte una delle corazzate del torneo, con Nico Williams sugli scudi

La Roma ha superato brillantemente il Porto ed ora, mentre prosegue la sua scalata in Serie A, si prepara ad affrontare un’altra corazzata in Europa League. I giallorossi sfideranno l’Athletic Bilbao, secondo nella League Phase, negli ottavi della competizione. Una rivale durissima che, però, ha aiutato a scongiurare il rischio del derby della Capitale negli ottavi: Ranieri e i suoi devono sfruttare l’andata in casa, ond’evitare un ritorno da incubo nei Paesi Baschi.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Roma è in grandissima condizione e, in Serie A, non perde praticamente mai: Ranieri l’ha portata dalla zona-retrocessione all’ottavo posto, a –2 dall’Europa. Ora i giallorossi, dopo aver eliminato il Porto, affronteranno gli ottavi di Europa League.

Di fronte ci sarà un Athletic Bilbao che occupa la quarta posizione nella Liga e deve difenderla dai tentativi di rientro del Villarreal. Nico Williams non sta vivendo la sua miglior stagione, ma Valverde ha uno straordinario Sancet: quest’ultimo rischia però di non esserci all’Olimpico.

IL PUNTO SULLA ROMA

La stagione della Roma è difficilmente decifrabile e può essere riassunta solo dalla parola “miracolo”. Claudio Ranieri ha raccolto i cocci di una squadra che lottava per non retrocedere e, col suo tocco magico, l’ha trasformata in una delle corazzate della Serie A: 30 punti e tre sole sconfitte in 15 gare di Serie A, un cammino che ha consegnato ai giallorossi l’ottavo posto (43 punti) scavalcando il Milan dopo la 27a giornata. Non va peggio in Europa dove la Roma, pur facendo turnover, ha conquistato i playoff ed ha eliminato il Porto: ora si fa sul serio, spazio dunque ai titolarissimi.

IL PUNTO SULL’ATHLETIC BILBAO

Nico Williams non è ai livelli dell’Europeo e ha segnato solo sei reti stagionali, ma l’Athletic Bilbao sta comunque vivendo una bellissima stagione da “prima delle altre” dietro alle big three: mentre Barcellona (57), Atletico (56) e Real Madrid (54) si giocano il titolo, i baschi sono quarti con 48 punti e devono difendere il quarto posto dal Villarreal (44). La loro stagione ha un assoluto protagonista, che rischia di non esserci all’Olimpico: 13 gol da mezzala per Oihan Sancet, vero e autentico leader della formazione guidata da Ernesto Valverde.

PROBABILI FORMAZIONI

Paredes è squalificato, due nuovi acquisti (Gourna-Douath e Salah-Eddine) sono fuori lista. Ranieri rilancia Cristante e il 3-4-2-1, ritrovando Hummels e Dovbyk nell’undici titolare: Pellegrini-Dybala dietro l’attaccante, Manu Koné guida la mediana. Sulle fasce Saelemaekers e Angelino, Mancini e N’Dicka i braccetti difensivi.

Con Sancet e Djalò fortemente a rischio, l’Athletic dovrebbe confermare il giovane Unai Gomez tra i titolari: ai suoi lati i fratelli Williams, davanti ecco Guruzeta. Confermato Jauregizar a centrocampo, sulle corsie difensive ecco Gorosabel e Berchiche.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Cristante, Manu Koné, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1) – Unai Simon; Gorosabel, Aitor Paredes, Dani Vivian, Berchiche; Jauregizar, de Galarreta; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Guruzeta.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

C’è un solo precedente tra le squadre, il pareggio nella League Phase di quest’anno. Allora i baschi avevano varie assenze e avevano effettuato un ampio turnover, mentre i giallorossi erano in crisi: test poco probante per entrambe. La Roma sta benissimo, l’Athletic un po’ meno: può scapparci un pari, i tipster di Netwin infatti consigliano di puntare sull’X quotato a 3.30. Mercato alternativo il Goal segnato da entrambe le squadre quotato a 1.86.

