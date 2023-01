Roma: approvata mozione per una stretta alle sale giochi

Intensificare i controlli nelle sale slot e nelle attività dove si gioca d’azzardo tramite terminali online, inasprire le sanzioni per il mancato rispetto dei regolamenti e mettere in campo azioni utili a ridurre il gioco nelle ore notturne.

E’ quanto chiede l’assemblea capitolina al sindaco Roberto Gualtieri, con una mozione approvata all’unanimità ieri il 12 gennaio. L’atto è stato portato in aula dal consigliere e deputato di Demos Paolo Ciani che spiega: “Questa mozione vuole essere un sostegno e un aiuto sia per le persone vittime di ludopatia e per le loro famiglie sia per i lavoratori del settore, costretti a sostenere orari di lavoro che si protraggono, in contesti in cui la disperazione, l’illusione e la disillusione possono degenerare in comportamenti pericolosi”.

Nel 2018, riporta RomaToday.it, l’allora sindaca Virginia Raggi, con l’ordinanza 111 del 26 giugno, stabiliva gli orari per le attività al cui interno si trovano apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro: dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, anche nei giorni festivi. Ma molte sale bingo e sale slot restano sempre aperte. “Ci sono delle norme a tutela della salute pubblica, della libertà, della dignità di ogni cittadino – ribadisce Ciani – norme che devono essere rispettate da tutti”. E così la mozione, di cui era unico firmatario, è passata con 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

