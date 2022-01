Roma: al via l’avviso di coprogettazione per la rete di intervento contro il gioco d’azzardo

Ha preso il via il progetto, promosso dalla Regione Lazio, di realizzazione di una rete di unità di strada e gruppi di mutuo aiuto che, in via sussidiaria rispetto ai servizi già erogati attraverso le ASL, mira a intercettare e contrastare i fenomeni del gioco d’azzardo patologico. Per la Città Metropolitana di Roma sono previsti 689 mila euro, messi a disposizione dalla Regione, utili anche per il rafforzamento e l’integrazione dei servizi pubblici socio-sanitari per le dipendenze patologiche e della salute mentale con i soggetti locali del Terzo Settore, per l’organizzazione di percorsi di sostegno e terapia necessari.

“Aderiamo con enorme orgoglio a questo programma per poter essere il tramite tra i cittadini e le istituzioni nel contrasto al gioco d’azzardo, soprattutto quello sommerso, che rappresenta una vera e propria patologia. Le ludopatie sono a tutti gli effetti delle forme di dipendenza e come tali devono essere affiancate da percorsi psicologici adeguati”. Così Altrudo Giovanni Presidente dell’ASP IRAIM, che spiega: “Il primo passo, con scadenza il 16 febbraio 2022, è l’individuazione di soggetti del terzo settore che rendano operative 9 unità di strada e altrettanti gruppi di mutuo aiuto sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale”.

PressGiochi