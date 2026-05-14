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Roma, ADM partecipa a “School days” con laboratori didattici sul gioco pulito e sull’anticontraffazione

Coinvolgere gli studenti in attività didattiche e pratiche sui temi della legalità, sicurezza e anticontraffazione. È questo l’obiettivo della partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla seconda edizione di

14 Maggio 2026

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Coinvolgere gli studenti in attività didattiche e pratiche sui temi della legalità, sicurezza e anticontraffazione. È questo l’obiettivo della partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla seconda edizione di “School days”, che si è tenuta il 13 ed il 14 maggio al “Magicland” a Valmontone (Roma), il più grande parco divertimenti del centro-sud Italia.

La Direzione Lazio e Abruzzo, in stretta collaborazione con l’Ufficio Stampa e strategie di comunicazione della Direzione Generale, l’Ufficio ADM Lazio 1 e l’Ufficio Laboratorio di Roma, ha proposto agli studenti due tipologie di laboratori didattici.

Il primo, “Gioca pulito”, ha illustrato ai ragazzi l’impegno dell’Agenzia nel difendere un gioco consapevole e sicuro al fine di fargli comprendere, attraverso quiz, momenti interattivi e brevi spiegazioni, la differenza fra gioco legale e gioco illecito e l’importanza delle regole.

Il secondo laboratorio, incentrato sulla campagna di comunicazione dell’Agenzia “#Faila MossaGiusta: non scegliere prodotti falsi”, si è focalizzato sulla sensibilizzazione dei più giovani al fenomeno della contraffazione dei giochi di carte collezionabili.

Attraverso l’utilizzo di strumentazione avanzata, come lo stereoscopio in dotazione al laboratorio chimico mobile di Roma, i ragazzi hanno scoperto i dettagli nascosti che distinguono carte vere da carte false, e il ruolo dell’Agenzia nella tutela del commercio lecito e nella lotta alla contraffazione. Gli studenti hanno ricevuto anche in regalo “Fai la mossa giusta – Proteggiti dal falso”, la prima guida per proteggersi dalla contraffazione delle carte collezionabili redatta da ADM in collaborazione con esperti del settore.

 

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