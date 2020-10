Roland Garros. Per la vittoria finale su Sisal Matchpoint è testa a testa Nadal – Djokovic: a 2.00 il trionfo del maiorchino, il serbo insegue a 2.25

È tempo di semifinali sulla terra rossa del Roland Garros. Il torneo è ormai agli sgoccioli e la vittoria finale è ridotta al duello tra i due favoriti e rivali di sempre, Nadal e il numero uno del mondo Djokovic, arrivato a Parigi dopo aver vinto per la quinta volta gli Internazionali d’Italia. Il maiorchino ha vinto 12 volte il Roland Garros ed è naturale sia il principale indiziato alla vittoria: arrivato in semifinale con Diego Schwartzman senza aver mai perso un set nel torneo, Nadal non solo è favorito per la conquista della finale, a 1.13 contro il 6.00 dell’argentino, ma anche per la conquista della Coppa dei Moschettieri, a 2.00.

Fresco del trionfo di Roma, Nole Djokovic in questo 2020 ha perso solo un match per squalifica e ora punta alla sua quinta finale parigina nella semifinale contro il greco Tsitsipas: la conquista della finale del serbo è a un rasoterra 1.33, non impossibile il blitz del greco, a 3.30. Per il trionfo finale, Djokovic è indietro di un soffio a Nadal, a 2.25. Tsitsipas e Schwartzman sono gli outsider, a 9.00 le chance di vittoria del greco, più difficile l’impresa dell’argentino, a 20.00. Il duello Nadal Vs Djokovic si riflette anche nelle preferenze degli scommettitori: il 42% ha puntato sulla vittoria del maiorchino, il 41% sul serbo.

PressGiochi