Roland Garros. In semifinale è di nuovo Musetti vs Alcaraz

Continua la stagione d’oro di Lorenzo Musetti che, per la prima volta in carriera, approda in semifinale al Roland Garros. Il numero 2 d’Italia, settima testa di serie del tabellone, ha superato Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-3 conquistando così la sua seconda semifinale Slam in carriera, dopo quella raggiunta lo scorso anno a Wimbledon, e realizzando un altro record: è infatti il primo italiano a raggiungere, nella stessa stagione, le semifinali dei quattro più importanti tornei sulla terra rossa, cioè Montecarlo, Madrid, Roma e Parigi.

In semifinale Musetti troverà di nuovo Carlos Alcaraz, replay della semifinale degli Internazionali di Roma, vinta dallo spagnolo, poi trionfatore del torneo. Nei 6 precedenti tra i due, l’unica vittoria per l’italiano è arrivata nella finale dell’ATP 500 di Amburgo nel 2022, statistiche che fanno pendere la bilancia degli esperti di Sisal dalla parte dello spagnolo, nettamente favorito anche stavolta con il successo a un rasoterra 1,14. Battere il numero 2 al mondo per Musetti è un’impresa da 5,50. Alcaraz potrebbe liquidare la sfida con il punteggio di 3 set a 0, ipotesi più probabile a 2,00, mentre la possibilità che 1 set vada all’azzurro, con il punteggio di 1-3, è un’eventualità a 3,60.

Carlos Alcaraz, campione in carica del torneo parigino, potrebbe fare il bis vincendo anche questa edizione, e la tripletta dopo il successo a Montecarlo e a Roma. Il trionfo dello spagnolo è a 2,00 su Sisal.it, di poco favorito su Sinner, dato vincente a 2,50.

