Rivabene (Com. Sant’Egidio): “Gli obiettivi di un’azienda vanno oltre l’obiettivo economico. Anche per quelle del gioco”

All’incontro su “La regolamentazione del settore dei giochi: stato dell’arte e scenari futuri”, che si è svolto stamattina nella sede dell’I-COM, Istituto per la competitività, è intervenuto anche Sergio Rivabene, della Comunità di Sant’Egidio.

“Noi non abbiamo certo un ruolo professionale in questo settore” ha detto “ma una regolamentazione, che è fondamentale e necessaria, va fatta con uno sguardo alla società nel suo complesso. Proprio il covid ci ha dato una lezione da ricordare: non è più possibile immaginarci in maniera indipendente dal contesto. E il contesto italiano è quello nel quale un quinto degli italiani è in difficoltà economica. È necessario costruire reti di relazioni che vadano al di là del singolo campo di competenza. E la missione delle aziende va oltre l’obiettivo economico ma coinvolge il suo ruolo nel territorio”.

Rivabene ha voluto ringraziare Adm per la collaborazione, che dura da anni, grazie alla quale sono stati possibili interventi concreti sul territorio a favore di persone svantaggiate. Come il progetto “Una città equo-solidale” realizzato a Roma.

PressGiochi