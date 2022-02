Ristori Ter: il PD chiede di ridurre i canoni per il Bingo

Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni

Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall’articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell’attività di raccolta dovuta allo stato d’emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

E’ quanto chiedono in un emendamento presentato al Decreto Ristori Ter i senatori del PD Pittella e Manca.

Si chiede anche che “Per il solo periodo dal 1º gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all’articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all’effettivo versamento.».

Interventi a favore del Bingo sono inseriti anche in alcune proposte presentate da Tommaso Nannicini del PD e da esponenti della Lega come Ferrero, Faggi e Rivolta.

Pressgiochi