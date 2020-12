Ristori quater e proroga al Preu, pubblicato in Gazzetta ufficiale

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ristori quater che prevede anche disposizioni in materia di pagamento del Preu per gli apparecchi da intrattenimento.

L’articolo 5 dispone la proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 e’ versato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all’80 per cento, puo’ essere versata con rate mensili di pari

importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e’ versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata e’ versata entro il 30 giugno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 26.

PressGiochi