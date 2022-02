Risso (FIT): “Sul green pass, il Governo ci ha ascoltato con buonsenso”

Mai come stavolta il titolo che ho voluto dare a queste mie riflessioni mi pare tanto azzeccato. Sì, perché quello che abbiamo ottenuto dal Governo non era né facile, né

Mai come stavolta il titolo che ho voluto dare a queste mie riflessioni mi pare tanto azzeccato. Sì, perché quello che abbiamo ottenuto dal Governo non era né facile, né scontato” scrive Giovanni Risso presidente della FIT in merito all’obbligo di Green pass per i tabaccai.

“Anzi. Chi ci legge lo sa bene. Per giorni quotidiani e TG hanno ripetuto la stessa solfa: «Nel prossimo decreto che esonera alcune attività dal Green Pass per accedervi non ci sono le tabaccherie».

Da lì, ovviamente, si è propagato lo tsunami di mail e telefonate degli associati, indignati per quella che a tutti è sembrata una mancanza di considerazione da parte delle Istituzioni verso una categoria che ha reso un po’ meno duri i giorni di lockdown ai nostri connazionali e a diverse amministrazioni locali.

Noi, intanto, all’inizio senza troppi clamori, abbiamo continuato a lavorare per cambiare o almeno mitigare gli effetti di quella che sembrava una decisione irrevocabile, parlando con tante persone di ogni area politica.

Nessuno ci ha chiuso la porta in faccia. Anche quando abbiamo diramato un comunicato stampa ben chiaro sulla nostra posizione, che tutti i mass media hanno ripreso e diffuso. Anche quando abbiamo annunciato lo sciopero. Anche quando abbiamo alzato la voce. L’epilogo è a lieto fine.

Il Governo, con buonsenso, riconoscendo le difficoltà gestionali che abbiamo esposto, ci ha concesso la possibilità di effettuare controlli a campione sui clienti per verificare il possesso del Green Pass, evitando così la paralisi delle nostre attività.

Questa è la forza del Sindacato, farsi ascoltare sempre. Da tutti.

Ed è a tutti i colleghi che ci hanno sostenuto con telefonate, mail e messaggi che va il mio personale ringraziamento”.

PressGiochi