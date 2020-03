Risso (FIT): “Noi tabaccai facciamo la nostra parte, il Parlamento faccia la sua“

Come sapete, – scrive Giovanni Risso, presidente della FIT – sin dai primi momenti di questa terribile emergenza sanitaria abbiamo avviato il confronto con Monopoli, concessionari e Governo affinché le grida di dolore che quotidianamente riceviamo dai tabaccai di tutta Italia, e del Nord in particolare, prendessero la forma di richieste della categoria alle Istituzioni. Qualche istanza è già stata accolta, sul resto continuiamo il nostro lavoro.

In quest’ottica, è il momento del Parlamento chiamato a convertire il Decreto Legge «Cura Italia»: con i nostri emendamenti chiediamo infatti l’adozione di misure a sostegno della nostra categoria.

Auspichiamo che lo Stato, che ci ha chiamato a supportare il Paese anche in condizioni di estrema difficoltà e pericolo, faccia proprie le nostre istanze, affinché la categoria possa continuare a farlo anche al termine dell’emergenza.

Al fine di consentire una ripresa delle attività in un mercato e in un’economia che non saranno più gli stessi, abbiamo richiesto delle misure che favoriscano il rientro alla normalità:

1) la sospensione dell’apertura di nuovi punti vendita di tabacco per il biennio 2020/2021;

2) la sospensione delle revoche Lotto sulla base del mancato raggiungimento della raccolta minima per il 2020.

Ed ancora, abbiamo chiesto l’estensione alle tabaccherie del credito d’imposta previsto per botteghe e negozi per l’anno 2020 perché, anche quando aperti, i nostri ricavi sono ridotti al lumicino.

Anche se siamo consapevoli di quanto sia difficile ottenerlo, abbiamo chiesto un abbattimento per l’anno 2020 del reddito di impresa prodotto.

Così come abbiamo richiesto la sospensione del versamento dell’una tantum sulla concessione tabacchi e Lotto per l’anno 2020 e lo slittamento dei termini di riversamento delle somme raccolte per il gioco del Lotto.

Su alcuni di questi temi stiamo seguendo anche altre strade, perché nulla di intentato deve essere lasciato.

La Federazione è dalla parte dei tabaccai e, oggi come non mai, è al loro fianco per tutelarne i diritti e rappresentarne gli interessi. Ci aspettiamo che anche lo Stato, di cui siamo espressione, si ricordi di fare la sua parte.

