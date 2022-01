Risso (FIT) al Governo: “No a esibizione green pass in tabaccheria”

Scrivo queste righe – afferma Giovanni Risso della FIT – nel momento in cui vari esponenti di Governo si stanno confrontano per stabilire con decreto del Presidente del Consiglio in

Scrivo queste righe – afferma Giovanni Risso della FIT – nel momento in cui vari esponenti di Governo si stanno confrontano per stabilire con decreto del Presidente del Consiglio in quali attività, anche del settore commerciale, i clienti saranno esentati dall’obbligo di esibizione del Green Pass, che, come ormai noto, servirà praticamente dappertutto dal prossimo 1 febbraio.

Non appena appresa la novità contenuta nel primo decreto legge del nuovo anno abbiamo subito chiesto al Governo di inserire le tabaccherie tra le attività esentate.

Non è questione di volere trattamenti di favore, ma di riconoscere la peculiarità dei nostri esercizi, che sono centri polivalenti al servizio dei cittadini e delle Istituzioni ed ormai parte integrante del tessuto sociale del nostro Paese.

Si tratta di continuare a considerare le nostre attività come essenziali, né più e né meno di quanto fece il Governo nel marzo 2020 all’inizio della pandemia e del lockdown che trasformò le nostre città ed i nostri paesi in deserti in cui le tabaccherie erano delle vere e proprie oasi che assicuravano quel minimo di normalità della vita quotidiana.

Aggiungo che si tratta anche di evitare la paralisi delle nostre rivendite, caratterizzate da un costante afflusso di clienti e rapidi tempi di vendita di beni e servizi e dove spesso opera solo il titolare.

Controllare il Green Pass all’ingresso poi tornare dietro il bancone per servire il cliente con i ritmi veloci che ha una rivendita, significa replicare le scene forsennate della catena di montaggio nel film «Tempi moderni» del grande Charlie Chaplin…

Ma noi non siamo attori. E men che meno vogliamo che si creino file ed assembramenti, fuori e dentro la tabaccheria.

Auspico perciò che gli esponenti di Governo interpellati siano d’accordo con noi e diano ascolto alle ragioni di chi ogni giorno serve lo Stato ed i cittadini con grande senso di responsabilità.

PressGiochi