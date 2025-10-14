Risoluzione Assemblea del Consiglio d’Europa: “Gli Stati membri devono monitorare il ruolo della pubblicità nello sport, anche relativa al settore del gioco d’azzardo”

È stata pubblicata al Senato la risoluzione n. 2607 (2025) denominata “La protezione dei diritti umani nello sport e attraverso lo sport: obblighi e responsabilità condivise” dell’Assemblea parlamentare del Consiglio

È stata pubblicata al Senato la risoluzione n. 2607 (2025) denominata “La protezione dei diritti umani nello sport e attraverso lo sport: obblighi e responsabilità condivise” dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Nel testo della risoluzione si legge:“Riguardo alla lotta contro gli abusi nello sport, l’Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d’Europa (…) a monitorare il ruolo della pubblicità commerciale e degli influencer nello sport, in particolare nei settori dell’alcol e del gioco d’azzardo, e gli effetti che possono avere sul benessere e sulla salute dei minori”.

PressGiochi