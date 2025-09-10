Rise of Olympus Extreme in arrivo su StarCasinò: al via una settimana di nuovi lanci

10 Settembre 2025 - 18:39
Il calendario di settembre prosegue con quattro lanci in tre giorni, spaziando dalla mitologia greca alle avventure subacquee
Nuove avventure e ambientazioni inedite attendono i giocatori sulla piattaforma StarCasinò. Questa settimana, il palinsesto si arricchisce con quattro nuovi titoli, ciascuno pensato per offrire diverse esperienze tematiche e meccaniche innovative, con un’apertura affidata a un debutto di spicco.
L’epica del Monte Olimpo è protagonista con Rise of Olympus Extreme di PLAY’nGo, in arrivo martedì 9 settembre, che evolve un tema classico in una sfida ancora più avvincente. La stessa ispirazione mitologica caratterizza il debutto in esclusiva di Le Zeus di Hacksaw, lanciato lunedì 8 settembre: un confronto diretto con la più potente divinità greca, con dinamiche che richiamano la potenza del fulmine per un gameplay unico sulla piattaforma.
Atmosfere completamente diverse attendono invece, sempre martedì 9 settembre, con Bonsai Dragon Blitz di Relax Gaming. Il gioco unisce la serenità di un giardino orientale alla forza del drago, in un mix che bilancia estetica e dinamismo.
A completare il quadro, giovedì 11 settembre è il turno degli appassionati di una delle saghe più celebri con Big Bass Reel Repeat di Pragmatic Play. Si torna in acque conosciute per un’avventura di pesca che, pur mantenendo il suo celebre format, introduce l’innovativa meccanica “Reel Repeat”, pensata per aggiungere ulteriore profondità alla ricerca delle prede più ambite.
PressGiochi