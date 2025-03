Riprendono l’Europa League e la Conference League

Per l’Europa League, il Viktoria Plzen affronta la Lazio con la vittoria della squadra di Baroni a 1.89; per Roma – Athletic Bilbao i bookies offrono l’1 a 2.30. In Conference League, Panathinaikos – Fiorentina vede pronosticata la vittoria della Viola a 2.30.

Questa sera, giovedì 6 marzo, riprendono le sfide di andata degli ottavi di finale di Europa League. Alla Doosan Arena si terrà Viktoria Plzen – Lazio: la squadra di casa si è qualificata agli ottavi di finale avendo battuto il Ferencvaros nel doppio confronto di febbraio; gli uomini di Baroni hanno invece conquistato l’accesso diretto, essendosi aggiudicati la vetta in classifica della Fase Campionato con 19 lunghezze. Per questo match i pronostici di Betsson propongono gli italiani in netto vantaggio con il 2 bancato a 1.89. La X viene data a 3.70, mentre il segno 1 degli uomini di Miroslav è quotato più alto, a 3.80. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene bancato a 1.81, l’Under 2,5 si attesta a 1.90; il Goal è dato a 1.72 e il No Goal è quotato a 2.00. Per i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.85; lo seguono lo 0-1, che si attesta a 8.25, e l’1-2, dato a 9.00.

Allo stadio Olimpico si terrà il match Roma – Athletic Bilbao. I giallorossi si sono qualificati per gli ottavi dopo aver vinto contro il Porto nella doppia sfida degli spareggi di febbraio; la squadra ospite invece è passata al turno direttamente. I bookies propongono la squadra di Ranieri con segno 1 bancato a 2.30, mentre il segno 2 degli uomini di Valverde è dato più alto a 3.25. La X è attesa a 3.30. L’Under 2,5 viene dato a 1.65, l’Over 2,5 si attesta a 2.10; il No Goal è bancato a 1.84 e il Goal è quotato a 1.87. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.15, l’1-0 è bancato a 7.50, lo 0-0 si attesta a 8.75.

Sempre questa sera riprende la corsa anche la Conference League con le sfide di andata degli ottavi di finale. All’Olympic Stadium of Athens si giocherà un match importante: Panathinaikos – Fiorentina; la squadra di casa ha avuto la meglio sulla squadra islandese, mentre la Viola arriva a questa partita dopo aver conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale con il terzo posto in classifica della Fase di Campionato. Per questo match i pronostici di Betsson offrono il 2 della squadra di Palladino a 2.30, la X viene data a 3.25, mentre il segno 1 della squadra di Rui Vitoria è bancato a 3.30. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.62, l’Over 2,5 si attesta a 2.12; il No Goal è bancato a 1.80 e il Goal è quotato a 1.87.

