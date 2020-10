Riprende la vendita al dettaglio della lotteria dell’Hong Kong Jockey Club

Riprenderanno questa settimana le vendite al dettaglio dei biglietti della lotteria Mark Six dell’Hong Kong Jockey Club (HKJC) presso le sue filiali di scommesse fuori rotta (OCBB) per la prima volta da febbraio. I biglietti saranno venduti nella proprietà commerciale del Jockey Club da venerdì 16 ottobre, a seguito di una revisione interna delle attuali restrizioni in vigore a seguito della nuova pandemia. Rigorosi limiti di capacità e misure di allontanamento sociale rimarranno in vigore in tutti i suoi punti vendita, ha aggiunto HJKC. Oltre a consentire ancora una volta le vendite da banco, i clienti potranno anche creare e-wallet presso le proprie filiali, che consentono ai giocatori di effettuare acquisti e ricevere vincite tramite terminali self-service o da remoto. Le estrazioni di Mark Six sono state sospese a febbraio al culmine della pandemia in Asia e sono riprese solo alla fine di settembre. Tuttavia, la ripresa ha visto le vendite limitate al sito online di HKJC e tramite il suo servizio di scommesse telefoniche. Gli stessi OCBB sono stati chiusi a causa della pandemia di febbraio e non hanno iniziato a riaprire fino a giugno prima di chiudere di nuovo a luglio a causa dei crescenti casi di COVID-19. Dopo la riapertura del 29 agosto sonon rimasti soggetti a restrizioni di ingresso, con i clienti tenuti a controllare la temperatura prima di essere autorizzati all’ingresso e ad indossare maschere facciali all’interno delle proprietà. Per l’anno fiscale terminato il 30 giugno 2020, HKJC ha registrato un calo del 39,0% su base annua del fatturato di Mark Six a 5,16 miliardi di HK $.

