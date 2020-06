Ripartiamo insieme: scopri la gamma di prodotti Alberici anti Covid-19

In questo momento, quello che più ci sta a cuore è la salute di tutti e stiamo facendo del nostro meglio per combattere la diffusione del COVID-19 e riportare la vita alla normalità. Come partner di fiducia da oltre 70 anni, sappiamo che per il tuo business hai bisogno di un accesso rapido e affidabile a prodotti di qualità per superare questi tempi senza precedenti.

In quest’ottica abbiamo applicato il nostro know-how e sfruttato le nostre risorse per ideare una gamma di prodotti specifica per semplificare e agevolare la gestione delle nuove procedure di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale, necessarie per poter RIAPRIRE e RIPARTIRE in sicurezza nel rispetto delle disposizioni statali.

Ecco le nostre soluzioni per la sicurezza della tua attività:

TCA – THERMO CONTROL ACCESS è un dispositivo di controllo degli accessi con rilevazione della temperatura corporea. Non dovrete più ricorrere a termometri e misurazioni manuali! TCA è compatto, intuitivo e collegabile a varchi d’accesso automatizzati preesistenti.

SANITIX24 è un distributore automatico di dispositivi di protezione e prodotti igienizzanti. Altamente performante e dal design moderno e ultra-compatto, è ideale per qualsiasi tipo di punto vendita e vi garantirà un servizio igienizzante express 24H su 24.

Ricariche per distributore SANITIX24 (acquistabili secondo necessità):

MASCHERINA FILTRANTE PRECAUZIONALE lavabile e riutilizzabile, disponibile in varie misure.

SALVIETTA DISINFETTANTE con Clorexidina, monouso, tascabile e di pronto impiego.

GEL IGIENIZZANTE MANI pronto all’uso, profumato e ad azione rapida.

