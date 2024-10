Riparte la nuova stagione di SisalFunClub 2025, un universo di occasioni per divertirsi in sicurezza, ideale per chi cerca un intrattenimento quotidiano e la possibilità di vincere fantastici premi.

L’app SisalFunClub 2025 – da oggi disponibile su Apple Store e Google Play e scaricabile gratuitamente – è un’app di casual gaming che permette di divertirsi quotidianamente grazie a numerosi minigiochi accattivanti, quiz a tema e avvincenti partite di calcio virtuali (schierando in formazione i veri giocatori di Serie A) contro altri giocatori per provare a vincere i tanti premi in palio.

Il nuovo concorso SisalFunClub 2025 mette infatti in palio un montepremi pari a 339.616,33 euro che agisce su 4 sistemi. Dalle “vincite istantanee” che grazie alla funzionalità “Stella d’Oro” permettono all’utente di vincere un premio immediato all’interno dell’app – 14.000 Buoni Regalo Amazon.it* e 50 iPhone 16 Pro – all’estrazione finale con in palio una Bmw X4 xDrive 20i 48v, 3 buoni viaggio I viaggidellairone by Airontour del valore di 1.000 euro ciascuno e 50 Buoni Regalo Amazon.it*. Per finire, saranno ben 4.000 i premiati nelle classifiche finali, con tantissimi Buoni Regalo Amazon.it*: dai 3.000 euro fino a un minimo di 10 euro a riconoscimento dell’abilità, della costanza, della strategia e della lungimiranza dimostrate dai giocatori. E, ancora, grande novità. Il concorso si arricchisce con un nuovo traguardo da raggiungere, in palio ci sono 20 Buoni Regalo Amazon.it* dal valore di 50 euro che verranno assegnati ai giocatori che deterranno il record di punteggio dei minigiochi.

La nuova edizione SisalFunClub 2025 introduce anche altre novità e amplia ulteriormente le possibilità di divertimento grazie a nuove funzionalità. Nel dettaglio:

Clan : gruppi di gioco pensati per connettere amici e utenti – e chattare in tempo reale con i membri del proprio gruppo – per competere contro altri gruppi e ricevere premi e riconoscimenti esclusivi.

: gruppi di gioco pensati per connettere amici e utenti – e in tempo reale con i membri del proprio gruppo – per competere contro altri gruppi e ricevere premi e riconoscimenti esclusivi. Diretta : è una funzione collegata all’andamento dei giocatori in Serie A. L’utente potrà schierare dei giocatori a scelta della propria squadra e ricevere ricompense ogni volta che uno di quei giocatori segna un goal in una partita di campionato

: è una funzione collegata all’andamento dei giocatori in Serie A. L’utente potrà schierare dei giocatori a scelta della propria squadra e ricevere ricompense ogni volta che uno di quei giocatori segna un goal in una partita di campionato Eventi Speciali : per scoprire una moltitudine di eventi che offrono sfide e premi unici ogni settimana

: per scoprire una moltitudine di eventi che offrono sfide e premi unici ogni settimana Pass mensile: vantaggi e bonus per migliorare la propria esperienza di gioco e sbloccare nuovi livelli esclusivi.

“Sono molto orgoglioso del risultato che negli anni stiamo riscuotendo con l’app SisalFunClub, tanto da introdurre ogni anno nuove soluzioni, funzionalità e premi che siamo certi riscuoteranno il successo del pubblico. Questo progetto, che sposa appieno i valori centrali di Sisal quali responsabilità e divertimento, si inserisce nel piano strategico di innovazione di Sisal che vede nel mercato del mobile casual gaming soluzioni d’intrattenimento che rispondono alle nuove esigenze di light entertainment dei digital customers – ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal.

L’intrattenimento sarà inoltre garantito anche da una moltitudine di giochi e quiz e dal concorso a premi, cui si è iscritti gratuitamente e indipendentemente dal momento dell’iscrizione, che premieranno gli utenti sia per abilità che per conoscenza o fortuna, rendendoli protagonisti del mondo SisalFunClub.

Conclude Tiso: “Ancora una volta al centro delle nostre scelte resta l’utente e anche le nuove funzionalità dell’app. SisalfunClub 2025, che arricchiscono l’offerta dell’intrattenimento digitale, nascono dall’ascolto dei nostri clienti e sono pensate per unire la grande tradizione del fun alle potenzialità del social gaming, all’insegna della tutela del consumatore e della responsabilità sociale”.

Pressgiochi