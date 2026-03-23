Riordino gioco fisico, il 10 aprile il decreto approda in Conferenza Unificata

Venerdì 10 aprile il decreto legislativo che riformerà il settore del gioco fisico sarà sottoposto al primo esame “pubblico” dai tecnici del MEF e dai rappresentanti degli enti locali in

Venerdì 10 aprile il decreto legislativo che riformerà il settore del gioco fisico sarà sottoposto al primo esame “pubblico” dai tecnici del MEF e dai rappresentanti degli enti locali in Conferenza Unificata. Fonti ufficiali confermano a PressGiochi che l’incontro è stato confermato. Si tratta di un passaggio atteso da settimane dal comparto, che segna l’avvio concreto del percorso istituzionale della riforma.

L’incontro del 10 aprile rappresenta quindi il primo momento in cui il provvedimento sarà analizzato nel dettaglio, pur restando a carattere tecnico.

Il decreto dovrà seguire un iter rigoroso: dopo l’esame in Conferenza Unificata, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri e poi passerà all’esame delle Commissioni Parlamentari.

Per il settore, che attende da tempo una revisione delle regole, questa data rappresenta un momento chiave, segnando l’inizio di una fase cruciale del processo normativo. Nelle ultime settimane, le principali associazioni di categoria hanno auspicato che il testo del decreto possa essere valutato insieme agli stakeholder prima della sua presentazione ufficiale. Il timore espresso è che requisiti tecnici troppo stringenti possano avvantaggiare soltanto i grandi gruppi già detentori delle principali quote di mercato nel gioco a distanza. La filiera sollecita quindi l’apertura di una concertazione preventiva prima dell’approvazione del decreto a Palazzo Chigi, sottolineando che ogni confronto successivo rischierebbe di essere inefficace.

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