24 Febbraio 2026 - 21:07

Riordino giochi pubblici , AGIC: passaggio strategico per regole omogenee e maggiore tutela dei giocatori

Il riordino del settore dei giochi pubblici in concessione, previsto nell’ambito della delega fiscale, rappresenta un passaggio strategico per l’intero comparto. Un intervento atteso e necessario, che – dopo il

24 Febbraio 2026

Il riordino del settore dei giochi pubblici in concessione, previsto nell’ambito della delega fiscale, rappresenta un passaggio strategico per l’intero comparto. Un intervento atteso e necessario, che – dopo il positivo esito della riforma del gioco on line – possa finalmente consentire la razionalizzazione

dell’offerta retail ed il consolidamento di un modello regolatorio fondato su regole omogenee in tutto il  territorio nazionale, superando frammentazioni e disomogeneità che negli anni hanno inciso negativamente sulla certezza del diritto e sulla sostenibilità del sistema.

Per AGIC, il processo di riordino del retail assume un rilievo centrale anche sotto il profilo del rafforzamento delle misure di tutela dei giocatori. In particolare, la garanzia della tracciabilità delle giocate e dei flussi finanziari, l’implementazione di strumenti più efficaci di prevenzione e contrasto del gioco patologico, l’introduzione di obblighi informativi chiari e trasparenti, rappresentano imprescindibili di un assetto regolatorio moderno ed equilibrato.

Si tratta di interventi fondamentali per assicurare per i prossimi 10 anni una maggiore coerenza sistemica, una crescita del presidio e dell’occupazione nel settore, un rafforzamento della legalità con la garanzia di una più elevata protezione dei giocatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità, responsabilità e tutela dell’interesse pubblico. AGIC conferma la propria disponibilità a contribuire in modo costruttivo al confronto istituzionale, affinché il riordino del settore retail possa tradursi, nei tempi indicati dalla delega, in un quadro normativo stabile, efficace, moderno ed orientato alla sostenibilità di lungo periodo del sistema dei giochi pubblici in concessione .

Pressgiochi

