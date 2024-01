Rinvio pdl Imposta scommesse. Berruto (PD): Commissione bullizzata dal Ministro Abodi”

La Commissione Cultura della Camera rinvia nuovamente la discussione del pdl Berruto relativo all‘Incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e la decisione non viene accolta bene dalla relatrice Irene Manzi che stigmatizza l’ennesimo rinvio dell’esame “dovuto evidentemente – afferma – alla decisione del Ministro Abodi di continuare a sottrarsi al confronto parlamentare”. In particolare esprime forte disappunto sui contenuti di un’intervista rilasciata dal Ministro Abodi e apparsa oggi sugli organi di stampa, che vanno in una direzione contraria rispetto ai contenuti della proposta di legge citata; al riguardo ritiene che il Ministro debba venire a riferire in Commissione al fine di esprimere il parere sugli emendamenti presentati nonché per dare conto delle dichiarazioni fornite alla stampa da cui si deduce come le risorse finanziarie derivanti dalle scommesse saranno destinate alle società di calcio.

Rammarico e disappunto anche dal primo firmatario Mauro Berruto che chiede se non sia opportuno adottare degli escamotage dal momento che il Ministro sembra vivere solo di interviste e dichiarazioni alla stampa; si chiede quindi se i pareri sugli emendamenti non possano essere estratti con l’uso dell’intelligenza artificiale e se alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro non sia preferibile modificarne la denominazione in Ministro «del calcio di serie A».

Più in generale, evidenzia come siano ormai mesi che la Commissione Cultura attende l’espressione dei pareri da parte del Ministro e che sulla base delle dichiarazioni fornite alla stampa nella giornata di oggi sembra evidente l’intenzione del Ministro di destinare altrove la prevista tassa sugli extra profitti.

Ritiene quindi che a questo punto non sia più rinviabile che il Ministro Abodi venga in Commissione anche per esprimere parere contrario sugli emendamenti presentati e giudica assai grave l’intenzione di destinare quelle risorse finanziarie alle società di calcio di serie A anziché alle persone realmente bisognose. Osserva, infatti, come le società di calcio di serie A rappresentino piuttosto la categoria dei cosiddetti super ricchi che continuano a indebitarsi e a vivere al di sopra delle proprie possibilità.

Ricorda in particolare gli impegni annunciati dal Ministro Abodi, addirittura sul «suo onore», nella seduta del 20 settembre 2023, in occasione dell’approvazione della modifica dell’articolo 33 della Costituzione circa gli interventi a favore dello sport. Ritiene che a questo punto tutta la Commissione, compresa la presidenza, venga di fatto presa in giro se non addirittura «bullizzata» da parte di un Ministro che non ritiene di doversi confrontare con il Parlamento. Più in generale si chiede a questo punto perché anche la presidenza della Commissione possa accettare tale trattamento, ricordando come il Parlamento è sovrano nell’esercizio delle sue funzioni legislative.

