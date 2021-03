Rinvio Inter-Sassuolo: per il Totocalcio, evento non valido

ADM comunica che, a seguito del rinvio a data da destinarsi della gara Inter-Sassuolo, in palinsesto per i concorsi pronostici sportivi Totocalcio, Il9 e Totogol n. 14 del 20-21 marzo 2021, l’evento in parola, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, così come introdotto dall’art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 18 settembre 2009, n. 185, è considerato non valido ai fini dei richiamati concorsi. Pertanto, sempre ai sensi del predetto art. 7 bis, per il concorso Totocalcio e per il concorso Il9 sarà attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato dal partecipante per tale evento.

Per il concorso Totogol, si assumerà quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina. Per lo stesso evento, in palinsesto anche per la scommessa sportiva a totalizzatore Big Match n.14 del 20-21 marzo 2021, le unità di scommessa accettate sono considerate non valide e rimborsabili ai sensi del disposto di cui all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale prot. 64770/COA/UDC del 19 novembre 2004, coordinato con gli artt. 9 e 18 del decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni.

PressGiochi