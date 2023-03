Rimini. Prende il via la 35ima edizione di Enada

Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exibition Group ha aperto la conferenza inaugurale dell’edizione 2023 di Enada a Rimini, la fiera B2B degli operatori del gioco italiano.

“Le nostre fiere devono essere capaci di promuovere, informare e fare networking” ha affermato. “Il successo di questa manifestazione è proprio quello di realizzarla senza prescindere da chi il settore o costituisce. La fiera del gaming non si è mai fermata neanche durante il Covd e per no di IEG è un appuntamento imprescindibile”.

“Tra le associazioni di categoria noi siamo la più antica, ma credo nel concetto di famiglia anche tra le associazioni. Come con IEG, anche tra le associazioni di categoria è importante lavorare insieme per portare alle istituzioni una proposta unica. La bozza di delega reca delle problematiche. Abbiamo le concessioni in scadenza e dobbiamo ricordare che il ruolo del gestore è imprescindibile. E’ la figura centrale per la tutela del gioco pubblico sul territorio. Le attività negli anni hanno investito nel rispetto della legge, con un lavoro pubblico concesso dallo stato. Siamo funzionari pubblici e abbiamo bisogno di una normativa nazionale per superare le differenze stabilite dagli enti locali che ci impediscono di avere norme uguali nelle varie regioni in cui ci troviamo ad operare. Dobbiamo capire che dove è stata chiusa l’offerta è proliferato il gioco illegale.

Presente all’evento anche Jason Frost di Euromat: “Il nostro settore in Europa – ha detto – è un settore molto delicato e non vorremmo che l’aumento dei costi dovuti alla crisi energetica vada a cadere sul consumatore. Siamo stretti da una parte dalla legge a dover essere conformi alle nostre normative, dall’altra dobbiamo essere competitivi per mantenere fedeli i consumatori. Le normative sono troppo variabili e questo rende difficile per noi seguirle. Un altro temo è l’uso dei sistemi cashless. Si verifica un trend in Europa dove sono sempre più frequenti le chiusure delle filiali delle banche e anche dei bancomat. Questo rappresenta una difficoltà per noi che dobbiamo accettare e pagare con cash”.

“Se guardiamo alle slot machine, dobbiamo dire che un trend a cui stiamo assistendo è quello di un crossover tra gioco online e terrestre. Prima gli operatori erano distinti, ora gli operatori fanno entrambi i canali” ha evidenziato Frost parlando di come sta cambiando il mercato del gambling a livello internazionale.

A chiudere l’evento inaugurale, Domenico Distante che ha parlato della demagogia che attanaglia e nuoce al settore. Lo scorso Governo è stato formato da forze che ci hanno remato contro e che con il tempo hanno capito l’errore fatto. Solo dopo il M5S si è reso conto dell’importanza della nostra realtà. Il mio sogno è quello di tutelare le piccole e medie imprese e poter contare su un futuro nel quale non vergognarci delle nostre aziende”.

