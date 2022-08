Rimini. Novomatic aderisce al progetto Bike To Work

NOVOMATIC Italia è felice di comunicare l’adesione al Progetto Bike To Work indetto dal Comune di Rimini Un’iniziativa che rinsalda ancora una volta lo stretto legame con la città che

Un’iniziativa che rinsalda ancora una volta lo stretto legame con la città che ospita la nostra storica sede, e tiene sempre vivo l’impegno in termini di Responsabilità Sociale ponendo l’accento sul sentito tema della Green Mobility, attraverso l’incentivo economico per i dipendenti che si recano in ufficio usando la bicicletta!

