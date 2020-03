Rimini, 45enne arrestato in sala slot con soldi falsi

Il gioco d’azzardo è stato fatale per un 45enne bolognese, residente a Rimini, fermato ed arrestato per spendita e falsificazione di denaro. Nella serata di sabato scorso, l’uomo ha cercato di pagare una scommessa con una banconota da 50 euro falsa, in una sala slot di Miramare, dove il titolare accortosi dell’imminente truffa ha chiamato subito le Forze dell’Ordine. La pattuglia dell’Arma, trovate altre banconote false nelle tasche dell’uomo, ha deciso di perquisire l’abitazione di quest’ultimo.

Nell’appartamento è stata trovata la vera sorpresa, una stamperia artigianale di soldi falsi. Il 45enne bolognese aveva creato dal nulla, attraverso scanner e stampanti digitali, con un lavoro certosino di ritaglio e tramite nastri adesivi di speciale fattura, 6100 euro falsi in banconote da 5, 20 e 50, che in realtà erano solamente carta straccia. Tutto questo è valso all’uomo le manette e, dopo essere comparso nella giornata di ieri davanti al Gip per l’udienza di convalida, dove il magistrato ha disposto per custodia cautelare agli arresti domiciliari.

PressGiochi