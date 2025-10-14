Rilix arriva al Social Immersive Entertainment (SIE) Expo con esperienze VR autonome e ad alto impatto

Rilix, alla sua prima partecipazione al SIE Expo, è pronta a fare una grande impressione presentando il Rilix Coaster — un simulatore VR plug-and-play di montagne russe che coinvolge i consumatori offrendo un’esperienza da grande attrazione in uno spazio ridotto.

Ciò che distingue il Rilix Coaster VR Simulator è il suo funzionamento completamente autonomo — che riduce i costi operativi — combinato con una libreria di 16 esperienze VR esclusive, sviluppate interamente in-house. Progettata per coinvolgere ed emozionare, l’attrazione sincronizza suono, vibrazioni ed effetti vento per un’esperienza a 360 gradi che attira il pubblico e fidelizza i visitatori.

Già operativo con successo in oltre 25 paesi, il Rilix Coaster garantisce un ritorno sull’investimento costante per gli operatori di FEC, centri di divertimento e strutture ricreative in tutto il mondo.

I visitatori del Social Immersive Entertainment (SIE) Expo potranno vivere in prima persona come Rilix stia ridefinendo l’intrattenimento immersivo grazie a una tecnologia intelligente e accessibile, pensata per il mercato moderno delle attrazioni.

Guardando alla sua partecipazione alla fiera di Londra, il presidente di Rilix, Jim Wyatt, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di esporre per la prima volta al London Show. Rilix è stato un venditore leader di VR autonomo in Sud America e Nord America, e dopo il nostro lancio in Italia nel 2025, EAG rappresenta un passaggio chiave nella nostra strategia di espansione in Europa. Non vediamo l’ora di creare solide collaborazioni e contribuire alla crescita del settore.”

Rilix ha scoperto il Social Immersive Entertainment (SIE) Expo mentre esplorava opportunità fieristiche per sostenere la sua strategia di crescita internazionale. L’azienda ha confermato che la reputazione del SIE Expo e il suo focus mirato sull’industria del tempo libero e delle attrazioni lo rendono la piattaforma ideale per presentare il Rilix Coaster al pubblico europeo e stringere partnership con distributori, operatori e proprietari di FEC.

Durante l’EAG 2026, Rilix punterà a costruire nuove collaborazioni, dimostrare il potenziale di profitto delle attrazioni VR autonome e connettersi con operatori interessati a migliorare l’esperienza degli ospiti e massimizzare i ricavi.

L’EAG Expo sta consolidando una reputazione internazionale per la presentazione delle ultime innovazioni che stanno plasmando il futuro dell’intrattenimento. A due settimane dall’apertura delle iscrizioni, gli organizzatori avevano già ricevuto adesioni da professionisti del settore provenienti da 22 paesi. Il team organizzativo è impegnato a incrementare la partecipazione internazionale, che nel 2025 ha rappresentato il 14 percento del totale.

PressGiochi