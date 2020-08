Riforma ippica e passaggio delle competenze al Coni: il Senato boccia la proposta di Italia Viva

Le Commissioni riunite del senato (1ª e 8ª) hanno ritenuto «inammissibile» il testo presentato dai senatori di Italia Viva in merito alla riforma ippica, con il passaggio di molte competenze al Coni in tempi brevi.

L’emendamento ippico da inserire nel Decreto Semplificazioni, che puntava a una repentina riforma del settore, con il passaggio di tanto al Coni (o in particolare a una federazione: la Fise, ovvio), e il mantenimento di poco o comunque di marginale e strettamente agricolo al Mipaaf, è stato dichiarato inammissibile ieri in Senato, dove alle ore 14 si sono riunite le Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni).

Il progetto, era stato presentato dai senatori Leonardo Grimani e Gelsomina Vono, appartenenti a Italia Viva, il partito della titolare del ministero di riferimento per l’intero comparto, Teresa Bellanova. Ricordiamo che l’emendamento era stato subito duramente contestato nei tempi e soprattutto nei modi dall’intera filiera ippica, insolitamente compatta nella circostanza. E che ancora solo pochi giorni fa lo stesso sottosegretario del Mipaaf con delega all’ippica, on. Giuseppe l’Abbate, aveva riparlato di quanto già delineato e “in progress” in tal senso per la riorganizzazione del settore (a partire da “governance” esterne in particolare per l’ambito tecnico), senza alcun riferimento a una svolta così inattesa e immediata.

