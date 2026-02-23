Riconoscere l’eccellenza e innalzare gli standard: l’edizione ampliata degli iGB Affiliate Awards di luglio apre le candidature

Sono ufficialmente aperte le candidature per l’edizione 2026 degli iGB Affiliate Awards, ampiamente considerati come la celebrazione originale e più rispettata dedicata agli affiliati, ai programmi, alle reti, ai fornitori

Sono ufficialmente aperte le candidature per l’edizione 2026 degli iGB Affiliate Awards, ampiamente considerati come la celebrazione originale e più rispettata dedicata agli affiliati, ai programmi, alle reti, ai fornitori e alle personalità che stanno guidando la professionalizzazione e l’innalzamento degli standard nel settore dell’iGaming.

Con un totale di 22 categorie, la serata di premiazione a tema James Bond sarà l’evento principale del party di chiusura di iGB L!VE, in programma giovedì 2 luglio.

Presentando quella che sarà la 19ª edizione degli Awards, aperti a tutte le aziende e ai professionisti che operano nell’industria degli affiliati iGaming, Stephen Carter, Head of Affiliate Content e responsabile interno della giuria presso WorldGaming, ha dichiarato: “Gli iGB Affiliate Awards rappresentano la principale piattaforma di riconoscimento per le aziende e le persone che lavorano nell’industria degli affiliati igaming.

Le aziende che hanno partecipato con successo agli Awards ci raccontano che il processo ha contribuito a motivare i team, rafforzare le relazioni commerciali e sbloccare una miriade di opportunità di marketing e di crescita della visibilità. Le nomination vincenti aiutano le organizzazioni a distinguersi dai concorrenti, ottenere riconoscimento nel settore, migliorare le relazioni e costruire fiducia.”

Ha aggiunto: “In collaborazione con il settore e sulla base dei feedback ricevuti, abbiamo introdotto due nuove categorie e ne abbiamo migliorate altre due, in linea con l’evoluzione del mercato.”

Nuova per il 2026 è la categoria Best New Programme, aperta ai programmi di affiliazione iGaming lanciati dal 1° gennaio 2024 in poi. La categoria premierà la startup che è riuscita a consolidarsi e a emergere come realtà da tenere d’occhio in questo settore altamente competitivo. L’introduzione di questa categoria amplia le opportunità di riconoscimento per i programmi più giovani e di dimensioni ridotte, che in precedenza dovevano competere con operatori molto più grandi e affermati nella categoria Best Affiliate Programme.

La categoria SEO Superstar è stata introdotta in risposta alle richieste del settore di avere più premi individuali. Riconosce il professionista SEO che ha migliorato con maggior successo la visibilità di uno o più siti affiliati nel settore iGaming durante il periodo di valutazione 2025. È aperta ai SEO che lavorano per affiliati come freelance, consulenti, tramite agenzia o come esperti interni.

La categoria Best Employer è stata ampliata per includere tutte le aziende attive nel settore degli affiliati iGaming, non solo gli affiliati.

La categoria Best Affiliate Manager è stata aggiornata con un formato ibrido in cui il settore vota tra i candidati con il punteggio più alto assegnato dalla giuria nel primo round.

Il conto alla rovescia per gli Awards prevede la chiusura delle candidature il 27 marzo. La shortlist dei finalisti sarà annunciata il 5 maggio, data in cui apriranno anche le votazioni per Best Affiliate Manager. Le votazioni per Best Affiliate Manager e Game of the Year si chiuderanno il 29 maggio.

PressGiochi