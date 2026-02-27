Ricavi record per il gioco commerciale negli USA: $78,7 miliardi nel 2025

27 Febbraio 2026 - 16:54
Il settore del gioco commerciale statunitense ha raggiunto nel 2025 un livello senza precedenti, generando $78,72 miliardi di ricavi lordi da gioco (GGR), con un incremento del 9,2% rispetto all’anno
Il settore del gioco commerciale statunitense ha raggiunto nel 2025 un livello senza precedenti, generando $78,72 miliardi di ricavi lordi da gioco (GGR), con un incremento del 9,2% rispetto all’anno precedente, secondo l’American Gaming Association (AGA) e il suo Commercial Gaming Revenue Tracker.
Le attività di gioco legali e regolamentate a livello statale hanno inoltre prodotto $18,09 miliardi in entrate fiscali, destinate a sostenere istruzione, infrastrutture e altri servizi locali, segnando un aumento del 15,1% rispetto al 2024.
“Per un altro anno, il gioco commerciale legale negli Stati Uniti ha fornito risultati eccezionali per consumatori, operatori e comunità”, ha dichiarato Bill Miller, Presidente e CEO dell’AGA. “Questi ricavi record e i contributi fiscali dimostrano l’ampio appeal dei mercati regolamentati e sottolineano l’importanza di una solida supervisione statale, mentre il settore continua a evolversi”.
Tutti e 38 i mercati commerciali regolamentati hanno registrato un aumento dei ricavi annuali, confermando l’interesse dei consumatori per il gioco legale e l’espansione dell’impatto economico dei mercati regolamentati.
I leader del settore e i legislatori continuano a opporsi ai mercati predittivi che offrono contratti sportivi al di fuori dei quadri regolatori statali e tribali. Queste piattaforme operano senza supervisione statale, non rispettano gli standard di protezione dei consumatori e di gioco responsabile, e non contribuiscono alle entrate fiscali.
Secondo l’AGA, tali mercati hanno già sottratto oltre $500 milioni di potenziali entrate fiscali sulle scommesse sportive. “Con il 2025 che segna un altro anno record, le performance dell’industria confermano un principio chiaro: le scommesse sportive devono essere regolate da stati e tribù. Solo così i consumatori sono protetti e le comunità condividono i benefici”, ha concluso Miller.
PressGiochi