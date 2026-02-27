Ricavi record per il gioco commerciale negli USA: $78,7 miliardi nel 2025

Il settore del gioco commerciale statunitense ha raggiunto nel 2025 un livello senza precedenti, generando $78,72 miliardi di ricavi lordi da gioco (GGR), con un incremento del 9,2% rispetto all’anno precedente, secondo l’American Gaming Association (AGA) e il suo Commercial Gaming Revenue Tracker.

Le attività di gioco legali e regolamentate a livello statale hanno inoltre prodotto $18,09 miliardi in entrate fiscali, destinate a sostenere istruzione, infrastrutture e altri servizi locali, segnando un aumento del 15,1% rispetto al 2024.

“Per un altro anno, il gioco commerciale legale negli Stati Uniti ha fornito risultati eccezionali per consumatori, operatori e comunità”, ha dichiarato Bill Miller, Presidente e CEO dell’AGA. “Questi ricavi record e i contributi fiscali dimostrano l’ampio appeal dei mercati regolamentati e sottolineano l’importanza di una solida supervisione statale, mentre il settore continua a evolversi”.

Crescita in tutti i segmenti del 2025

Gioco tradizionale: $50,94 miliardi di ricavi (+2,3%) con $11,33 miliardi in tasse (+7,2%).

$50,94 miliardi di ricavi (+2,3%) con $11,33 miliardi in tasse (+7,2%). Scommesse sportive: $16,96 miliardi di ricavi (+22,8%) su un totale di scommesse di $166,94 miliardi (+11,0%). Le scommesse regolamentate a livello statale hanno generato $3,71 miliardi in tasse (+32,4%).

$16,96 miliardi di ricavi (+22,8%) su un totale di scommesse di $166,94 miliardi (+11,0%). Le scommesse regolamentate a livello statale hanno generato $3,71 miliardi in tasse (+32,4%). iGaming: $10,74 miliardi di ricavi (+27,6%) e $2,59 miliardi in tasse (+36,9%).

Tutti e 38 i mercati commerciali regolamentati hanno registrato un aumento dei ricavi annuali, confermando l’interesse dei consumatori per il gioco legale e l’espansione dell’impatto economico dei mercati regolamentati.

I leader del settore e i legislatori continuano a opporsi ai mercati predittivi che offrono contratti sportivi al di fuori dei quadri regolatori statali e tribali. Queste piattaforme operano senza supervisione statale, non rispettano gli standard di protezione dei consumatori e di gioco responsabile, e non contribuiscono alle entrate fiscali.

Secondo l’AGA, tali mercati hanno già sottratto oltre $500 milioni di potenziali entrate fiscali sulle scommesse sportive. “Con il 2025 che segna un altro anno record, le performance dell’industria confermano un principio chiaro: le scommesse sportive devono essere regolate da stati e tribù. Solo così i consumatori sono protetti e le comunità condividono i benefici”, ha concluso Miller.

