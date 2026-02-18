Newsletter

18 Febbraio 2026 - 20:03

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Rho, controlli nelle sale gioco: due nuove sanzioni per violazione degli orari

Proseguono a ritmo serrato le verifiche della Polizia Locale di Rho sul rispetto dell’ordinanza comunale che disciplina l’utilizzo di slot e VLT. Nei giorni scorsi, nel corso di una domenica

18 Febbraio 2026

Share the post "Rho, controlli nelle sale gioco: due nuove sanzioni per violazione degli orari"

Stampa pagina

Proseguono a ritmo serrato le verifiche della Polizia Locale di Rho sul rispetto dell’ordinanza comunale che disciplina l’utilizzo di slot e VLT. Nei giorni scorsi, nel corso di una domenica sera, gli agenti della Polizia amministrativa Annonaria hanno elevato due sanzioni da 500 euro ciascuna a carico di altrettanti esercizi – uno in centro e uno in periferia – sorpresi a consentire l’accesso ai clienti nella fascia oraria serale vietata.

Sul territorio cittadino sono complessivamente 29 i locali interessati dai controlli, comprese alcune sale dedicate alle slot machine. L’ordinanza sindacale del 9 gennaio 2024 stabilisce l’interruzione obbligatoria delle attività di gioco tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00, misure introdotte con l’obiettivo di contenere i rischi legati al gioco d’azzardo patologico.

I nuovi provvedimenti rappresentano le prime sanzioni del 2026. Nel corso del 2025, invece, erano state contestate 14 violazioni dalla Polizia Locale, cui si erano aggiunte due sanzioni elevate dalla Polizia di Stato.

«I controlli non si fermano, nei giorni feriali e anche la domenica – spiegano il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alla Legalità Nicola Violante –. Le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico proseguono senza interruzione. In aprile torneranno convegni, tornei e iniziative per informare e aiutare a comprendere i meccanismi della dipendenza; parallelamente continuano i percorsi informativi nelle scuole e le attività su più fronti».

Pressgiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Rho, controlli nelle sale gioco: due nuove sanzioni per violazione degli orari

Tavolo tecnico As.tro: il 19 febbraio la ripresa dei lavori su VLT e AWP nel periodo transitorio

Francia. ANJ: nonostante i divieti, nel 2025 4 giovani su 10 hanno giocato d’azzardo

Sisal debutta al 14° posto nella classifica Kantar BrandZ 2026

Sanremo 2026 – Chi vincerà il premio “Miglior Testo”? Su Sisal.it Ermal Meta è il principale candidato a 2,75

L’ Italian Poker Challenge torna a Campione, con €700.000 garantiti

Gaming in Finland organizzerà un webinar sul processo di richiesta della licenza per il gioco online

Serie A, recupero 24ª giornata: Il Milan torna a San Siro, ospiterà il Como per tenere vivo il sogno Scudetto

EXPOJOC 2026: aperte le iscrizioni per l’evento di marzo

10&Lotto: ricchi premi da 100mila euro ciascuno per la Sicilia e la Campania

Lotto: ad Aversa (CE) realizzata una vincita da oltre 222mila euro

AresPlay lancia il suo nuovo sito web

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy