Rho, controlli nelle sale gioco: due nuove sanzioni per violazione degli orari

Proseguono a ritmo serrato le verifiche della Polizia Locale di Rho sul rispetto dell’ordinanza comunale che disciplina l’utilizzo di slot e VLT. Nei giorni scorsi, nel corso di una domenica sera, gli agenti della Polizia amministrativa Annonaria hanno elevato due sanzioni da 500 euro ciascuna a carico di altrettanti esercizi – uno in centro e uno in periferia – sorpresi a consentire l’accesso ai clienti nella fascia oraria serale vietata.

Sul territorio cittadino sono complessivamente 29 i locali interessati dai controlli, comprese alcune sale dedicate alle slot machine. L’ordinanza sindacale del 9 gennaio 2024 stabilisce l’interruzione obbligatoria delle attività di gioco tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00, misure introdotte con l’obiettivo di contenere i rischi legati al gioco d’azzardo patologico.

I nuovi provvedimenti rappresentano le prime sanzioni del 2026. Nel corso del 2025, invece, erano state contestate 14 violazioni dalla Polizia Locale, cui si erano aggiunte due sanzioni elevate dalla Polizia di Stato.

«I controlli non si fermano, nei giorni feriali e anche la domenica – spiegano il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alla Legalità Nicola Violante –. Le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico proseguono senza interruzione. In aprile torneranno convegni, tornei e iniziative per informare e aiutare a comprendere i meccanismi della dipendenza; parallelamente continuano i percorsi informativi nelle scuole e le attività su più fronti».

