RGS: 1,3 mld relativi ad aggi e compensi concessionari e rivenditori giochi

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato i pagamenti del bilancio dello Stato per modalità di esecuzione relativi al consuntivo 2019.

Per le spese correnti si evidenzia che i consumi intermedi sono caratterizzati principalmente dalle modalità: ordini di accreditamento spesa secondaria del funzionario delegato (46,5 per cento):

2.349 milioni (37,0 per cento) riguardano somme da versare all’entrata per gli aggi ed i compensi trattenuti dai concessionari e dai rivenditori dei giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze ,

, 1.498 milioni (23,6 per cento) sono spese del Ministero della giustizia per spese relative ai procedimenti penali, intercettazione, canoni e utenze,

1.054 milioni (16,6 per cento) sono i pagamenti del Ministero della difesa per gli approvvigionamenti militari e la pianificazione delle forze armate, infine,

1.017 milioni (16,0 per cento) sono le spese del Ministero dell’Interno per i servizi di controllo del territorio, per la sicurezza stradale e per la custodia dei veicoli sequestrati e per il contrasto all’immigrazione clandestina.

Tra gli ordini di pagare all’erario (5,7 per cento): il 71,4 per cento di tale modalità è relativa a pagamenti effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze prevalentemente per le somme da versare all’entrata per gli aggi trattenuti dagli agenti della riscossione, dai concessionari e dai rivenditori di giochi (404 milioni pari al 73,2 per cento del totale del ministero).

Infine, si legge, che i pagamenti per le poste correttive e compensative sono stati effettuati attraverso le modalità: ordini di pagare OP alla tesoreria (73,6 per cento), tra cui compaiono i pagamenti del Ministero dell’economia e delle finanze per somme da versare all’entrata dello Stato per le piccole vincite trattenute dai concessionari e dai rivenditori (6.735 milioni pari al 51,7 per cento) e spese relative alle vincite del gioco del lotto (5.224 milioni pari al 40,1 per cento).

PressGiochi