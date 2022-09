Reunited Responsibly. European Lotteries si appella alla responsabilità in campo ambientale

Lanciata all’inizio di quest’anno e presentata durante il recente evento Responsible Gaming e CSR ad Amsterdam, la nuova iniziativa ambientale di EL sottolinea ancora una volta l’importanza della sostenibilità nel settore delle lotterie.

Le lotterie nazionali – scrive in una nota European Lotteries – svolgono un ruolo cruciale nelle pratiche commerciali sostenibili e responsabili e richiedono una forte azione ambientale a livello globale. ”La nuova EL Environmental Initiative mira a creare una dinamica collettiva tra i membri della lotteria su impegni concreti in campo ambientale, come l’uso di carta proveniente da foreste sostenibili certificate per i prodotti di gioco (es. gratta e vinci) e il monitoraggio regolare dei emissioni di gas serra (vale a dire, un piano d’azione per ridurre le emissioni di carbonio)” affermano Romana Girandon, vicepresidente di EL e presidente di supervisione del gruppo di lavoro EL CSR-RG e Arjan van ‘t Veer, segretario generale di EL.

”Sostenibilità, responsabilità e integrità sono nel DNA delle lotterie e insieme possiamo agire per salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Tutti i membri di EL sono caldamente invitati a partecipare a questo progetto volontario”.

Con l’aumento dei prezzi dell’energia e l’aumento delle incertezze, “Reunite Responsibly” è stato un motto tempestivo e appropriato per il seminario di gioco responsabile della responsabilità sociale di quest’anno organizzato da The European Lotteries (EL) e World Lottery Association (WLA). Le lotterie si impegnano a lavorare ulteriormente su progetti sostenibili con attenzione per l’ambiente, la diversità e l’inclusione come pietre miliari del modello di lotteria sostenibile basato su sussidiarietà, protezione dei consumatori e ordine pubblico che prevalgono su tutti gli interessi.

Ora è il momento di agire per la società e il pianeta. Al centro dei membri di EL c’è anche il loro impegno per i programmi di gioco responsabile e le iniziative in corso in questo campo. Poiché la sostenibilità è importante nel modello della lotteria, ora è il momento di agire. I membri di EL sono invitati a confermare i loro impegni volontari nei confronti dell’Iniziativa ambientale al fine di preparare i prossimi passi per l’azione futura. Anche a livello europeo, il lavoro continua. Gli sviluppi sulla nuova CSR e le iniziative di rendicontazione della Commissione europea saranno seguiti da vicino sulle loro possibili implicazioni degli obblighi di rendicontazione annuale della CSR dei membri EL all’interno dell’UE.

PressGiochi