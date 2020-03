Rete SuperEnalotto: più valore con MySisal

Siamo sulla statale che porta tra Varese e Milano, all’interno di un locale grande ed estremamente rifornito, con beni di consumo, terminali per i servizi di pagamento, prodotti di gioco a 360°, un corner scommesse e lotterie con grandi monitor per permettere ai clienti di avere informazioni su tutti i prodotti di gioco offerti. Chiamarla tabaccheria è estremamente riduttivo.

Sicuramente un punto gioco qualificato che fa parte della rete Sisal e che ha da poco preso parte al nuovo progetto MySisal studiato dal concessionario del Superenalotto per supportare il business dei rivenditori, migliorare l’attrattività del punto vendita e la qualità di vita del titolare e dei suoi familiari.

MySisal offre un portafoglio ricco di tanti servizi, progettati su misura per i rivenditori, in grado di soddisfare le loro molteplici esigenze, tramite un’unica e innovativa piattaforma.

A presentarceli è Sergio Stevanazzi, della Totoricevitoria Stevanazzi a Lozza (Va) che ci spiega quali sono stati i servizi principali che lo hanno convinto ad aderire al nuovo progetto di Sisal.

“MySisal è un pacchetto completo che offre diversi prodotti in più rispetto a tutto quello che c’era prima, sicuramente sono servizi più completi che mi permettono di migliorare la gestione dell’attività e tenere il passo con quelli che sono gli aggiornamenti necessari alla mia ricevitoria”.

Diminuire costi e oneri vuol dire aumentare la liquidità e la capacità di investimento. Un aspetto che gioca un ruolo primario perché sgrava di molto lavoro oltre ad effettuare dei risparmi. La conferma ce la dà il sig. Stevanazzi secondo il quale: “La questione della fideiussione mi permette di spendere soldi in meno rispetto a prima. Tuttavia la cosa principale che mi ha spinto ad aderire alla piattaforma MySisal è stata sicuramente l’assicurazione sugli infortuni, che rappresentano dei costi che spesso molte ricevitorie evitano di affrontare. E’ sicuramente uno strumento valido, per chi non ce l’ha. Per chi ce l’ha, è valida lo stesso, perché così può usufruire di una doppia copertura”.

MySisal dedica infatti un’area al Business. Consente di incrementare i ricavi, grazie alla copertura degli oneri relativi alla garanzia finanziaria e tecnologica legata alla concessione per il SuperEnalotto e gli altri giochi numerici, oltre che un’assicurazione a copertura delle principali esigenze del punto vendita.

Ma non solo. Grande impegno viene offerto anche alla promozione del punto vendita. La piattaforma consente di aumentare i clienti e il traffico presso la ricevitoria attraverso un’esclusiva territoriale, la visibilità sui siti del Gruppo e sul web con pagine dedicate. Mette a disposizione materiali di marketing per allestire il proprio locale per promozioni e iniziative in-store.

“Sono tante piccole cose in più che arricchiscono la nostra attività – conferma il nostro ricevitore -. La questione della promozione del punto vendita potrà esserci utile per seguire tutta una serie di attività che ci permetteranno di gestire in autonomia e con più semplicità le pubblicità, avere una locandina personalizzata è un valore aggiunto importante tanto più in un momento nel quale il Decreto dignità pone dei paletti ai messaggi che vengono veicolati, questa collaborazione ci aiuterà a realizzare il giusto prodotto per far conoscere il nostro lavoro in maniera conforme alle norme”.

Ma qualificare la rete, significa anche sostenere la vita personale dei ricevitori e MySisal interviene in questo aspetto cercando di migliorare la vita privata degli esercenti e delle loro famiglie mettendo a disposizione una polizza sanitaria che consente loro di dedicarsi con serenità alla propria attività. Inoltre, è inclusa l’opportunità di vivere un’esperienza unica per il proprio tempo libero, che prevede momenti di intrattenimento, occasioni di crescita culturale e molti altri benefit personali.

Insomma, quella di MySisal è una piattaforma completa che sfrutta l’esperienza maturata nella gestione del Superenalotto per garantire al rivenditore aderente una “rete di protezione e sostegno” in ogni aspetto dell’attività quotidiana.

Per informazioni sulle modalità di adesione è attivo il numero verde 800 778866 e online il sito www.mysisal.it.

PressGiochi