All’Aquila parte il progetto “Restare per crescere”. Ronchini (IGT): “Sosteniamo le realtà locali e i giovani”

“IGT, attraverso “Restare per crescere”, vuole rinsaldare ancora di più il legame con le realtà locali che necessitano di sviluppo e innovazione, mettendo ancora una volta in evidenza l’importanza di

“IGT, attraverso “Restare per crescere”, vuole rinsaldare ancora di più il legame con le realtà locali che necessitano di sviluppo e innovazione, mettendo ancora una volta in evidenza l’importanza di essere vicini alle giovani generazioni che rappresentano una speranza per questo territorio e per l’intera società del nostro Paese”.

Così Enrica Ronchini, Responsabile External Relations & Corporate Communications di IGT ha aperto questa mattina a L’Aquila l’evento “Restare per Crescere” che si sta svolgendo presso la sede del Dipartimento MESVA dell’Università degli Studi.

Si tratta del primo incontro del corso gratuito da 3 AFO (Attività Formative Opzionali) “Crea la tua impresa sul territorio – dall’idea al business plan”, aperto a tutti gli under 35 che vogliano ottenere, in quattro tappe, tutti gli strumenti necessari per avviare una lean startup. La formazione continuerà online con altre tre sessioni che si svolgeranno il 2, il 16 e il 30 aprile da quattro ore ciascuna e affronteranno tutte le fasi per portare a terra, letteralmente, un’idea: dal business model canvas all’actionable plan, fino alla ricerca di fondi e partnership strategiche.

“Con questo percorso formativo – ha dichiarato il prof. Marco Recchioni docente di Business Management in UnivAQ – volevamo offrire ai giovani talenti un trampolino di lancio per dare nuovo impulso al loro futuro e aprire nuove traiettorie, oltre che per la loro carriera, anche per tutto il piccolo, grande mondo che li circonda. Siamo certi che le loro idee, letteralmente portate a terra – intesa nella sua primaria accezione di luogo di appartenenza – possano condurre loro e il nostro Paese lontano. Questo progetto vuole essere un’ispirazione e un memorandum per tutte le nuove generazioni: se è vero che la strada verso il successo non è mai semplice, tuttavia, non dovrebbe nemmeno essere necessariamente lunga”.

I docenti di riferimento che porteranno avanti le diverse fasi del progetto saranno: il Prof. Marco Recchioni – docente di Business Management in UnivAQ; Josè D’Alessandro – imprenditore e Head of Business alla Luiss Business School; Sebastiano Missineo – CEO & founder di Strateghia, società

di consulenza strategica e Fabrizio Iaconetti – esperto di innovazione e sostenibilità, fondatore di EBA, Essential Brand Advisory Srl società benefit, e Partner strategico di Tribe.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata: https://www.univaq.it/news_home.php?id=18504

PressGiochi