Reschigliano, sala slot in funzione durante gli orari di divieto: scatta la multa da 500 euro

Una nuova operazione del Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale della Federazione ha fatto emergere l’ennesima violazione alle norme contro la ludopatia. Sabato sera, a Reschigliano, gli agenti hanno effettuato un controllo a sorpresa in una sala slot, sorprendendo alcuni clienti intenti a giocare agli apparecchi durante la fascia oraria vietata – quella compresa tra le 18 e le 20.

All’arrivo della pattuglia, il titolare del locale ha tentato invano di dissimulare la violazione: secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’uomo si è precipitato all’interno della sala cercando di spegnere le macchinette, nel tentativo di eludere l’accertamento. L’intervento tempestivo degli agenti, però, ha confermato l’infrazione.

Per il gestore è scattata una sanzione amministrativa da 500 euro, in base ai regolamenti comunali che disciplinano gli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. Le norme, volte a contrastare il gioco compulsivo, prevedono infatti precise fasce orarie in cui le slot devono rimanere spente.

PressGiochi